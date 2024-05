Alexandri-Drillinge: "Opfern unser ganzes Leben Dinge für den Sport"

Im Training sind die Drillinge immer zu dritt. Und dieses nimmt einen großen Teil ihres Tages ein. Um 6.40 wird zum ersten Mal trainiert, ab 7.30 geht es ins Wasser. Drei Stunden am Vormittag, dann noch einmal drei Stunden am Nachmittag. Dazu kommt eine Stunde Krafttraining, Yoga oder Ballett, manchmal auch noch Physiotherapie.

Ihre Leidenschaft und ihr Lebensinhalt Synchronschwimmen waren auch die Gründe, warum die Schwestern damals, 2012, als Teenager nach Österreich kamen. In ihrer damaligen Heimat Griechenland hätten sie Schule und Sport nicht so gut kombinieren können wie im Rahmen des österreichischen Internatkonzepts, erklären die Sportlerinnen.

Zeit für Hobbys oder Freunde bleibt da kaum. Das nehmen die Schwestern, die sich eine Wohnung teilen, bewusst in Kauf. Vor allem im Jahr vor den Olympischen Spielen ist der volle Fokus darauf gerichtet. „Wir opfern schon unser ganzes Leben Dinge für diesen Sport. Weil es das ist, was wir lieben. Aber vor allem jetzt in diesem Jahr ist es wirklich der volle Fokus“, sagt Vasiliki Alexandri.

Klingt überraschend, denn Synchronschwimmen war vor den Alexandris in Österreich kaum sichtbar. Die drei erfolgreichen Schwestern haben dem Sport in Österreich ein Gesicht gegeben. Sie merken, dass sie erkannt werden, immer wieder sprechen sie auch Kinder an.

Dass trotz ihrer Erfolge im Schwimmsport noch viel Luft nach oben ist, was die Infrastruktur betrifft, wissen auch die Alexandris. Etwa, weil sie so gut wie nie in einem Becken trainieren können, in dem sie so viel Platz haben wie bei den Wettkämpfen.