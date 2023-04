Entsetzen bei den Schach-Experten: "Katastrophe, herzzerreißend"

Die Schach-Weltmeisterschaft in Astana schien am Mittwoch bereits entschieden zu sein. Jan Nepomnjaschtschi führte in der drittletzten Partie die schwarzen Steine und stand gegen den Chinesen Ding Liren klar auf Sieg. Und mit einem Sieg hätte der Russe seine Führung auf 7:5 ausgebaut. Mit 7,5 Punkten ist man Weltmeister.