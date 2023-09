EM-Medaille für Rad-Star Christina Schweinberger im Zeitfahren

Was für eine Saison für Radprofi Christina Schweinberger: Die Tirolerin hat sich in diesem Jahr in der Weltspitze etabliert und zeigt Woche für Woche mit Top-Leistungen auf. Auch bei der EM in Drenthe (Niederlande) stellte Schweinberger ihre Klasse unter Beweis und raste im Zeitfahren zur Bronzemedaille.