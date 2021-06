Eine ORF-Reporterlegende ohne Feinde: Abschied von Peter Elstner

Aber Peter lebte nicht in der Vergangenheit, sondern arbeitete gerne mit jungen Leuten. Viele der jetzigen Kommentatoren wurden durch ihn geschult.

Noch in der Pension fungierte er bei Rapid als Mediencoach, um jungen Spielern Einblicke in journalistische Arbeit zu geben. Und noch in den letzten Wochen war Peter Elstner täglich zwei Stunden lang am Wilhelminenberg gejoggt oder schnell marschiert, um so gegen ein Parkinson-Leiden anzukämpfen. Das war bei dem dreifachen, feinfühligen Vater ausgebrochen, nachdem seine Tochter während ihres Tiroler Urlaubes bei einem durch einen defekten Gaskocher ausgelösten Unfall ums Leben gekommen war.