Eine 13-Jährige und ein 64-Jähriger: Die Rekord-Olympiasieger

Die US-Wasserspringerin Marjorie Gestring war erst 13 Jahre und 269 Tage alt, als sie 1936 in Berlin die Goldmedaille gewann. Die Rekordhalterin hört freilich auf den Namen Kim Yoon-mi: Die Südkoreanerin siegte 1994 in Lillehammer mit der Shorttrack-Staffel und darf sich seither die jüngste Siegerin in der langen Historie von Olympischen Spielen nennen. Ihr mädchenhaftes Alter damals: 13 Jahre und 83 Tage.