Ein brasilianischer Volleyball-Star für Hypo Tirol

An den Spielern, die Hypo Tirol - nach drei Saisonen in der deutschen Bundesliga und zwei Jahren Aufbau einer jungen Mannschaft - nun für den Neustart verpflichtet, lässt sich erkennen, dass Hannes Kronthaler und Trainer Stefan Chrtiansky auf den elften Meistertitel losgehen.

So lotsten die beiden Luan Weber nach Innsbruck. Der 32-Jährige Diagonalangreifer kann Einsätze in der brasilianischen Nationalmannschaft vorweisen, gewann mit Milano den CEV Challenge Cup und spielte als Legionär auch in der Türkei.