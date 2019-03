Doping-Netzwerk aufgeflogen: Ein neuer Fall vor dem großen Knall

Am Mittwoch zerstörte eine Razzia inklusive Festnahmen die heile Welt der Nordischen WM in Seefeld. Fünf Athleten wurden im Tiroler Ort festgenommen, dazu zwei Komplizen eines Arztes. Der wurde mit einem weiteren Komplizen in Erfurt verhaftet.

Rund 40 mit Tarnnamen versehene Blutbeutel wurden in einer Erfurter Garage in einem Kühlschrank gefunden, die untersucht werden – und wenn möglich Sportlern zugeordnet. Der Arzt, der in früheren Jahren auch im Profi-Radsport aktiv war, kooperiert nach Angaben seines Anwalts mit den Behörden.