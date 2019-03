Blut und Spiele: Seefeld-WM im Schatten des Doping-Skandals

Die Flops

Die Dopingaffäre

Woran wird man sich in zehn Jahren wohl erinnern: An die neun österreichischen Medaillen? Oder doch vielleicht daran, dass diese WM eine blutige Angelegenheit war? Die Dopingaffäre um zwei ÖSV-Langläufer wird den österreichischen Sport noch längere Zeit beschäftigen.

Schröcksnadels Emotionen

Erst beschimpfte er die beiden Dopingsünder öffentlich als Trotteln, dann kündigte er in einem Anflug von Aktionismus das Ende des Langlaufsports im Verband an. Bei seiner WM-Bilanzrede schlug Schröcksnadel schon wieder versöhnlichere Töne an: Selbstverständlich werden Langläufer wie Teresa Stadlober weiter in den Genuss der ÖSV-Unterstützung kommen. Dazu kündigte der 77-Jährige an, wegen der Dopingaffäre möglicherweise doch länger im Amt zu bleiben. „In so einer Situation hört man nicht auf.“