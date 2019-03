ARD: Matschiner gab Doping-Equipment an Sportarzt weiter

"Das ist die sauberste Form des Dopings, das Eigenblutdoping - es ist das Beste vom Schlechten, das es gibt. Dass das gang und gäbe in Ausdauersportarten ist, so ehrlich müssen wir schon sein", meinte Matschiner in dem ARD-Interview. Aufhorchen ließ er auch auf die Frage, was aus seinem Doping-Equipment geworden ist, das er vor zehn Jahren selbst bei seinen Athleten benutzt hat. "Ich wurde gefragt, ob ich nicht diese Gerätschaften und meine Kontakte so weitergeben könnte." Auf die Frage, von wem er dazu gefragt wurde, nannte Matschiner den Erfurter Sportmediziner mit vollem Namen.

Was damit passiert sei, wisse er nicht: "Ich habe sie ihm gegeben, habe ihm gesagt, mach damit was du willst und damit war das Thema für mich erledigt. Dass er sie im Einsatz gehabt hat, ist, glaube ich, ja mittlerweile amtlich - auch über den Fall Dürr", so Matschiner.

ÖSV zog Interview zurück

Hajo Seppelt hatte in der zweiten WM-Woche auch ein Interview mit ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel geführt. "Aber ein Interview, das wir mit ihm diese Woche geführt haben, das ist heute Früh zurückgezogen worden. Wir dürfen keine einzige Aussage aus diesem Interview senden. Es hat geheißen, der Herr Präsident möchte das nicht. Offensichtlich liegen die Nerven in Österreich ziemlich blank", mutmaßte Seppelt.