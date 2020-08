Diese Sportschuhe sind 520.000 Euro wert

Wann immer ehemalige Outfits und Accessoires von Michael Jordan unter den Hammer kommen, dann reibt man sich bei den Auktionshäusern die Hände. Denn die früheren Kleidungsstücke der US-Basketball-Legende erzielen regelmäßige Rekordpreise.

So auch ein Paar Turnpatschen, das Michael Jordan im Jahr 1985 getragen hat. Sie gingen nun im berühmten Auktionshaus Christie's in New York um stolze 615.000 Dollar (520.000 Euro) an einen neuen Besitzer. Und dieses Gebot war sogar noch unter den Erwartungen der Experten. Denn nachdem im Mai ein Paar Schuhe von Jordan um 560.000 Dollar verkauft worden waren, hatte man mit einer deutlich höheren Summe gerechnet.