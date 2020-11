Maradona, O. J. Simpson und Co.: Der tiefe Fall von Sport-Legenden

Privat hatte er sich nicht im Griff: Verurteilungen wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss, Beschimpfung eines Polizisten, Vorwürfe häuslicher Gewalt. Am 25. November 2005, am Tag genau 15 Jahre vor Diego Maradona, starb Best. Er wurde 59 Jahre alt. Best of Best: „Die Hälfte des Geldes, das ich verdient habe, ist für Alkohol, Frauen und Autos draufgegangen, den Rest habe ich einfach verprasst.“