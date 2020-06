Olympiasieger genießt nach Haftentlassung das Paradies

Grüße vom Alterssitz am Meer, mit Palmen im Hintergrund. Während der auf Bewährung aus der Strafhaft entlassenen Olympiasieger im Eiskunstlauf, Wolfgang Schwarz, von Magazin-Journalisten gesucht wird, hat er sich beim KURIER gemeldet: „Ich bin nicht untergetaucht. Wie viele Pensionisten will auch ich meinen Lebensabend in der Wärme verbringen.“

Der heute 66-Jährige hatte 1968 bei den Winterspielen in Grenoble die Goldmedaille errungen. Mit Emmerich Danzer und Trixi Schuba gehörte der damals 20-Jährige zu den Stars des österreichischen Eiskunstlaufs. Um die Jahrtausendwende, nach einem gescheiterten Spielautomaten-Geschäft im Osten, wurde Schwarz Gastwirt. Dann rutschte er ins kriminelle Milieu ab. Wolfgang Schwarz flog als Mädchenhändler auf und wurde zu 18 Monaten Haft verurteilt. 2007 bekam er wegen der gescheiterten Entführung einer Millionärstochter zehneinhalb Jahre dazu. Reguläres Strafende: 2017.