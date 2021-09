Die Paralympics sind beendet: Applaus für die wahren Helden

Es ist wieder still in den Sportstätten der japanischen Hauptstadt. Die Musik der letzten Medaillenzeremonie ist verklungen. Spürbar bleiben der Geist und die Energie sportlicher Errungenschaften. Die 16. Paralympischen Spiele gehören der Vergangenheit an, und Österreich darf stolz zurückblicken.

Paralympics in Zahlen

Das Team des Österreichischen Paralympischen Comités (ÖPC) landet mit insgesamt neun Medaillen am Flughafen Wien-Schwechat – gleich viele wie 2016 in Rio de Janeiro.