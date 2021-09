Trotz Paralympics: Warum es Behinderte in Japan schwer haben

Vor dem Center Court des Ariake Tennis-Parks in Tokio sitzt ein müder Japaner auf einem schwarzen Klappsessel. „Huh, it’s so hot“, sagte der Volunteer. Vor Stunden ging die Sonne unter, doch 30 Grad und mehr als 80 % Luftfeuchtigkeit bringen sogar Einheimische ins Schwitzen. Athleten, Betreuer und Journalisten kühlen sich zwischendurch in den eisigen Katakomben der Sportstätten, den Medienzentren oder in einem der über 50.000 Olympia-Taxis ab.