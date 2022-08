Die Gletscher schmelzen, der Ski-Winter naht

Erstmals wird Marcel Hirscher (mit Red-Bull-Rückhalt und Know-how von Ex-ÖSV-Chefcoach Toni Giger) als Ausrüster seines früheren norwegischen Rivalen Henrik Kristoffersen mit dem Ski „vom Hirschen“ alias „Van deer“ den Rennzirkus beleben.

Ski-Konkurrenz vom Fußball

Erstmals droht dem Ski-Weltcup durch eine Fußball-WM übermächtige TV-Konkurrenz. Denn Anfang Dezember, wenn in Beaver Creek die bisher dem ORF stets Top-Quoten garantierenden schwersten US-Rennen geplant sind, finden bei der Wüsten-WM in Katar zu gleicher Sendezeit Achtelfinalspiele statt. Franz Klammer wird zumindest am 3.12. weder Abfahrern noch Kickern zusehen, steht doch an diesem Tag dem Olympiasieger sein Eintritt ins 70. Lebensjahr bevor.

Nicht zum ersten Mal „übersommert“ das österreichische Ski-Team in Übersee. Auch der neue ÖSV-Finanzboss Ortlieb hatte im letzten Jahrtausend immer wieder auf chilenischem Schnee seine Abfahrtslatten angeschnallt. So auch im August 1993, als er dem KURIER von einer unglaublichen Begebenheit berichtete.

Österreichische und deutsche Läufer trauten ihren Augen nicht, als ihnen in La Parva in der Seilbahn-Bergstation der so gefürchtete Ex-DDR-Staatschef Erich Honecker entgegenkam. Just jener wegen schwerster Menschenrechtsverletzungen Angeklagte, der sich kurz zuvor seinem Prozess in Berlin krankheitsbedingt entzogen hatte. Der aber 3.500 Meter überm Meer ganz und gar nicht schonungsbedürftig wirkte. Im chilenischen Exil wollte er noch einmal hoch hinaus. Neun Monate später war er tot.