Der Ukrainer, der gegen seinen größten Unterstützer schwimmt

Während der 25-Jährige in Budapest im WM-Finale über 800 Meter Freistil schwimmt, steht sein 54-jähriger Vater in der Ukraine an der Front. „Bevor er in den Krieg zog, sagte er zu mir, er muss gehen, um unser Land und unsere Familie zu verteidigen. Und er sagte, dass auch ich gehen muss, um unser Land und unsere Familie zu verteidigen – aber in meiner Welt, im Pool.“

Seit 20 Jahren trainiert Romantschuk mit seinem Trainer Petro Nahornyj im Schwimmbad in Chmelnyzkyj, dem Westen des Landes. Das Bad wurde von den Russen zerbombt und Nahornyj hält nun eine Waffe anstelle einer Stoppuhr in seiner Hand.

„Ich weiß, dass schon mehr als zehn Leistungssportler in diesem Krieg gestorben sind. Wenn die Leute sagen, dass Sport nicht politisch ist, ist das nicht wahr. Sport ist die größte Politik“, sagt der Olympia-Medaillengewinner von Tokio (Bronze über 800 und Silber über 1.500 Meter). Das Video vom zerbombten Pool sah Olympiasieger Florian Wellbrock und bot seinem eigentlich direkten Rivalen an, nach Deutschland zu kommen. Seit vier Monaten trainieren die beiden mit Lukas Märtens, dem Weltjahresbesten über 400, 800 und 1.500 Meter, in Magdeburg.

Romantschuk fühlt sich in der stärksten Trainingsgruppe der Welt sichtlich wohl. „Die beiden haben mir sehr geholfen. Wenn mich kein deutsches Team eingeladen hätte, wäre ich nicht hier“, sagt er bei der WM und erzählt, dass Wellbrock sogar beim Einkaufen im Supermarkt hilft und ihn zum Friseur mitnimmt. „Das Wichtigste ist, dass er einen sicheren Ort hat, wo er seine Träume verfolgen kann. Das, was er und seine Familie gerade erleben, können wir uns ja gar nicht vorstellen“, sagt Wellbrock während der WM.