Der Sport-Sommer 2020: Alles andere als normal

Normalerweise käme die Fußball-EM Anfang Juli in die finale Phase. Normalerweise hätte die von Schwarz-Weiß-Denken dominierte Öffentlichkeit Franco Foda und sein Legionärsteam soeben je nach Resultat bejubelt oder verdammt. Normalerweise wäre in Foren diskutiert worden, ob David Alaba (wie von ihm geliebt) im Mittelfeld oder wie bei Bayern Abwehrchef spielen soll.

Jedoch: Corona-bedingt wird das erste Länderspiel des Jahres erstmals seit 1945 im Spätsommer stattfinden. Braucht Foda die Alaba-Frage erst vor der Nations League in Norwegen zu beantworten.

Sky-Deutschland ließ auf den Bildschirmen eine Bundesliga-Elf der Saison einblenden, in der Alaba und Martin Hinteregger (Frankfurt) das Abwehrzentrum bilden. Mit den beiden plus Aleksandar Dragovic (Leverkusen), Stefan Posch (Hoffenheim), Philipp Lienhart (Freiburg), Max Wöber (Salzburg) und Gernot Trauner (LASK) verfügt Foda über ein Verteidiger-Überangebot wie kein Teamchef davor. Konträr dazu der Mangel an Torjägern.