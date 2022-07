Der große Wurf: Diskus-Ass Weißhaidinger und der Traum von WM-Gold

Ein Trainingstag im Frühjahr in der Südstadt. Weißhaidinger und Högler stehen im Wurfkreis, in ihrem Wurfkreis. Ein Biomechaniker hat acht Hochleistungskameras aufgebaut, die jede Bewegung des Wurfes aufnehmen und in ein Büro nebenan übertragen. Kostenpunkt des Systems: 128.000 Euro.

Keine 300 Meter entfernt ist der Eingang zu einer schmalen, langen Halle, in der Weißhaidinger in den Wintermonaten seinen Diskus in ein schweres Netz werfen kann. Als Weißhaidinger und Högler vor bald zehn Jahren erstmals aufeinandertrafen, gab es das hier alles noch nicht. Früher im Winter flogen Weißhaidingers Disken aus einer Scheune am Hof seiner Familie auf einen Innviertler Acker hinaus.