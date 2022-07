Aufregung vor Leichtathletik-WM: Duo wegen Dopingvergehen suspendiert

Wie die Unabhängige Leichtathletik-Integritätskommission (AIU) am Samstag bekanntgegeben hat, sind der kenianische Marathonläufer Lawrence Cherono und US-400-m-Läufer Randolph Ross vorläufig suspendiert worden und werden damit die WM in Eugene (Oregon/USA) verpassen. In einer Dopingprobe von Cherono vom Mai wurde die verbotene Substanz Trimetazidin gefunden, Ross verstieß gegen die Testvorschriften.