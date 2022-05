Diskus-Ass Lukas Weißhaidinger: "Es gibt nur einen Weg zu Gold"

Eine Einladung des schwedischen Verbandes, dessen zwei Topwerfer bei den Spielen in Tokio noch knapp vor Weißhaidinger gelandet waren, schlug der Trainer dankend aus. Er hätte über die Arbeit mit seinem Schützling referieren sollen. „Guter Versuch, vielleicht mach’ ich das in zehn Jahren.“

Die nächsten beiden Jahre sind mal verplant. Nachdem sich der Oberösterreicher in der Weltspitze einen Namen gemacht hat, soll nach drei Bronzemedaillen bei Großereignissen bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris der große (Gold)-Wurf gelingen. Glänzende Aussichten hat Österreichs erster Olympia-Medaillengewinner in der Leichtathletik schon heuer bei der WM Ende Juli und zwei Wochen später im EM-Bewerb.