Warum in der Leichtathletik kaum mehr Weltrekorde gebrochen werden

Medaillen sind das eine, doch in Wahrheit lebt die Leichtathletik von etwas anderem: von Rekorden. Laufen, Springen, Werfen – es sind Dinge die jeder Mensch kann bzw. können sollte. Und darin besteht seit der Antike der Reiz dieser Elementarsportart. Die spannende – und mitunter voyeuristische – Frage in diesem Zusammenhang lautet: Zu welchen Höchstleistungen ist der menschliche Körper fähig?

Aussagekräftige Antworten darauf sucht man seit Freitag im Hayward-Field in der Kleinstadt Eugene im US-Bundesstaat Oregon. Die ehrwürdige und komplett modernisierte Anlage an der Westküste lädt die weltbesten Leichtathleten bei der Weltmeisterschaft zu Bestmarken ein. Doch werden sie auch fallen? In technisch so ausgereizten Sportarten sind Verbesserungen nicht leicht zu erzielen. Weltrekorde purzeln nicht von Jahr zu Jahr, wie untenstehende Grafik zeigt.