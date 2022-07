World Games: Kickboxerin Stella Hemetsberger gewinnt Gold

Knapp vorbei

Nichts zu holen gab es hingegen für die Faustballer. Die stark ersatzgeschwächten Männer – drei Spieler aus der Starting Five fehlten – unterlagen in der Hitzeschlacht um Bronze gegen Brasilien mit 2:3 (8:11, 15:14, 9:11, 11:9, 8:11). Im Spielverlauf fiel auch noch Angreifer Jean Andrioli mit einer Leistenzerrung aus. „So ein Turnier habe ich in meiner 30-jährigen Faustball-Karriere noch nie erlebt, wo wir so viel Pech hatten, wo so viel in die Hose gegangen ist", sagte Teamchef Martin Weiß.

Blech statt Bronze gab es auch im Flag Football. Die Männer unterlagen Vizeweltmeister Mexiko im Spiel um Bronze 35:39, direkt im Anschluss waren die Damen gegen Panama nach einem verpatzten Start ohne Chance. Die 19:40-Niederlage bedeutete ebenfalls Rang vier.