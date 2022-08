Der Fall Johann K.: Vom Promi-Bonus zum Promi-Malus

In München drei EM-Medaillen im Tischtennis plus gar vier (zwei davon in Gold) im spektakulären Klettern. Und zeitgleich in Rom bei der Schwimm-EM sechs Stockerlplätze, obwohl der bronzene Rekord-Krauler Felix Auböck bescheiden verschwieg, dass ihm wegen einer dreiwöchigen Corona-Pause vorübergehend das Wasser bis zum Hals gestanden war.

Trotzdem haben es diese österreichischen Topathleten konträr zum kurzfristig festgenommenen Hans Krankl nicht zu Aufmacherstorys auf den Titelseiten gebracht. Das mag aus (boulevard-)journalistischer Sicht berechtigt sein, gerecht ist es nicht.

Narrisch geworden?

Per Fünferkette (= fünf Uniformierte) wurde Krankl in Pasching, wo er für Sky das Match LASK – Rapid beurteilt hatte, abgeführt. Warum? War er oder ein Polizist, der dem Cordoba-Helden die zügige Abfahrt vom Kleinstadion untersagt hatte, narrisch geworden? Oder haben beide überreagiert?

So heikel ohne Videobeweis eine Antwort ist – der Fall K . sollte Warnung auch für aktive Spitzensportler sein. Der Grat zwischen Promi-Bonus und Promi-Malus kann schmal sein.