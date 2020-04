Coronavirus: Österreichs Football-Liga auf Herbst verschoben

Zudem gibt es auch eine weitere Änderung. Eigentlich hätte im Juli das Endspiel der Austrian Football League, die Austrian Bowl, in der NV-Arena in St. Pölten stattfinden sollen. Aufgrund der Verlegung der Saison in den Herbst, wird das Endspiel auf 2021 verschoben. Damit ist klar, dass es in diesem Kalenderjahr keinen Nachfolger der Swarco Raiders Tirol geben wird. Gekaufte Tickets für die Austrian Bowl behalten für 2021 ihre Gültigkeit.