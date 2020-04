Langes Warten auf den American-Football-Saisonstart

Am 14. März war alles angerichtet für einen American-Fooball-Leckerbissen. Die Mödling Rangers hätten auf der Wiener Ravelin bei den Vienna Vikings gastieren sollen. Ein Top-Spiel zum Saisonstart. Doch aus diesem Start wurde bekanntlich nichts. Seit dem 16. März steht Österreich quasi still. So auch der Sport.

Und seit einem Monat heißt es nun: Bitte warten. Wie Vereinspräsident Gerhard Bräuer erzählt, rechnet im österreichischen American-Football-Verband (AFBÖ) niemand mehr mit einem Start der Saison im Frühjahr. Über Alternativen wird gemutmaßt. Von einer Verlegung der Saison in den Sommer, einer verkürzten Spielzeit im Herbst oder gar eine Absage der diesjährigen AFL-Saison ist die Rede.