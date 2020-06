Corona-Ticker: Tischtennis-WM zum dritten Mal verschoben

Der amerikanische Tennisverband (USTA) plant gemäß einem Bericht der New York Times, das kombinierte Turnier von Cincinnati im Vorfeld der US Open in New York auszutragen. Das Event der Männer (Masters-1000-Kategorie) und der Frauen (Premier-5) ist vom 16. bis 23. August vorgesehen, das Grand Slam-Turnier vom 31. August bis 13. September. Wegen der Coronavirus-Pandemie will die USTA die Reisen im Land minimieren, die beiden größten Wettkämpfe des amerikanischen Sommers aber dennoch durchführen. Von der ATP und der WTA gab es zunächst keine Reaktionen auf den Vorschlag. Aktuell sind die beiden weltumspannenden Tennistouren bis mindestens Ende Juli unterbrochen. Ob sie im August ausgerechnet in den USA weitergehen, das mit fast 1,9 Millionen Infizierten und über 106.000 Toten das am stärksten von Covid-19 betroffene Land sind, soll bis Ende Juni entschieden werden. Die Turniere in New York würden aller Voraussicht nach ohne Zuschauer stattfinden. Außerdem sollen die Spieler und ihre limitierte Anzahl an Begleitern in Spezialflügen in die amerikanische Metropole gebracht und in ihren Hotels so gut wie möglich isoliert werden.