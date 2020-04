Corona-Krise: Serie A soll bis 2. August verlängert werden

Zwei Juni-Meetings der Diamond League sind am Donnerstag wegen der Coronakrise verschoben worden. Die Events am 7. Juni in Eugene (USA) und am 13. Juni in Paris können nicht stattfinden, gaben die Veranstalter der Leichtathletik-Serie bekannt.

Der Event am 11. Juni in Oslo soll als alternatives Meeting und unter den norwegischen Coronavirus-Vorgaben am bisher geplanten Datum in der norwegischen Hauptstadt ausgetragen werden. Anstatt des ursprünglichen Programms soll ein einstündiges Meeting stattfinden. "Das ist eine wirklich positive Nachricht für Sportler und Fans und verspricht, eine weitere großartige Nacht der Leichtathletik im Bislett-Stadion zu werden", erklärte Sebastian Coe, Präsident des Leichtathletik-Weltverbands.