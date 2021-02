Claudia Lösch ist Koglers starke Frau für den Spitzensport

Sieht sich die 32-jährige ehemalige Behindertensportlerin (Ski Alpin) als „Alibi-Frau“? Klar ist ihre Antwort: „Wenn ich das Gefühl hätte, hätte ich mich dafür auch nicht hergegeben.“ Schon als Aktive übernahm die Waldviertlerin, die seit 14 Jahren in Innsbruck lebt, die Rolle der Athletenvertreterin.

Erfahrung als Sprachrohr

„Ich war das Sprachrohr für Sportlerinnen und Sportler. Ich glaube, dass ich dieser Aufgabe absolut gewachsen bin.“ Kogler setzt auf Löschs Persönlichkeit, „den frischen Wind.“ Überzeugt habe ihn ihr Wille, „etwas bewegen zu wollen“. Den Strukturen werde sie gewachsen sein. „Und das wird sie eh’ brauchen“, so des Vizekanzlers Nachsatz.

Lösch wird künftig in der Kommission auch mit ÖSV-Präsident Schröcksnadel und Judo-Sportdirektor Moser tagen. Was den Rechnungshof zu einem weiteren Kritikpunkt veranlasste: Fördergeber und Fördernehmer sind nicht klar getrennt. In der Praxis sei die Zuteilung der Mittel vorgegeben, erklärt Kogler, es gehe um die Schwerpunktsetzung der Verbände. „Aber ja. Man kann schon deutlich formal entflechten.“ Lösch kennt natürlich die Problematik: „Leute, die an der Spitze von so großen Verbänden stehen, bringen viel Expertise mit. Diese will ich nicht missen.“