Chaos um Judo-Star Borchashvili: Streit mit dem Verband

GroĂźe Erwartungen

“Shamil ist ein schwieriger Typ, das weiß er selbst und sagt das auch so. Yvonne Böhnisch hat genauso schlaflose Nächte. Die Geschichte hat zwei Seiten und oft liegt das Problem in der Kommunikation”, erklärt der Verbandspräsident. Borchashvili erklärte, dass er mit Böhnisch keinen Streit hatte, “es war nur einfach für mich zu wenig. Aber ich verstehe mich mit ihr sehr gut.” Im neuen Jahr wird er mit Nationaltrainer Robert Krawczy zusammen arbeiten. Borchashvili weiß, was er erreichen will und möchte das Maximum herausholen. “

Kein Nationenwechsel

Am Ende meiner Karriere möchte ich sagen: Das ist der Shamil Borchashvili und der hat alles gegeben und Österreich bestmöglich repräsentiert.” Ein Nationenwechsel sei laut dem Athleten kein Thema. “Shamil ist ein Suchender, er ist nie zufrieden und will immer noch besser sein. Er war am Tag von der WM-Medaille unzufrieden, obwohl er am Podium mit drei Weltmeistern stand”, sagt Poiger und fügt hinzu, dass Borchashvili aus dem Holz eines Siegers geschnitzt sei. Aber genau das mache es auch für ihn selbst oft schwierig.

“Shamil ist ein Olympia- und WM-Medaillen-Gewinner, er ist Weltspitze. Er will Turniere gewinnen und dass alle um ihn herum zu 100 % mitziehen. Wir diskutieren auf einem enorm hohen Niveau. Ein Niveau, wo kaum ein anderer Sommersport in Österreich ist, das muss man auch ganz klar sagen. Nun geht es darum, besser zu kommunizieren und gemeinsam einen Weg zu finden, bei dem jeder das Beste herausholen kann.” Nach den turbulenten Tagen im österreichischen Judosport, blickt auch Borchashvili wieder positiv ins nächste Jahr: “Ich bin schon gespannt, wie die Zukunft aussehen wird und ich bin mir sicher, dass wir noch große Erfolge feiern werden.''