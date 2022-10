Judo-Ass Borchashvili gewinnt Bronze bei der WM

In Taschkent, der Hauptstadt Usbekistans, trifft Tradition auf Moderne und bei der diesjährigen Weltmeisterschaft vom 6. bis 12. Oktober eine Eishockey-Arena auf 571 Judoka. Unter ihnen kämpfen zehn Österreicher im Humo Ice Dome um Medaillen.

Für Olympia-Bronzemedaillengewinner Shamil Borchashvili ging am Sonntagnachmittag der Traum einer WM-Medaille endlich in Erfüllung. In der Kategorie bis 81 Kilogramm besiegte der Oberösterreicher den für Aserbaidschan antretenden Ex-Weltmeister Saed Mollaei aus Iran.