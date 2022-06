Der Judo-Bronzene von Tokio kämpft sich zurück aufs Stockerl

Shamil Borchashvili schnaufte in der Hauptstadt der Mongolei kräftig durch: „Endlich wieder auf dem Podest“, sagte der 27-Jährige nach seinem Auftritten beim Grand-Slam-Turnier in Ulaanbaatar. Der 27-jährige Marchtrenker erkämpfte in der Klasse bis 81 Kilogramm Silber, es war sein erster Stockerlplatz auf der Judo-World-Tour seit den Olympischen Spielen in Tokio 2021, wo er über Bronze jubelte.

Der Athlet von Multikraft Wels gewann beim ersten Olympia-Qualifikationsturnier drei Kämpfe in Folge. Erst im Finale musste er sich dem Südkoreaner Lee Joonhwan durch eine Schulterwurf-Wertung beugen, sein Gegner hatte zuvor Olympiasieger Takunori Nagase aus Japan ausgeschaltet und feierte beim zweiten antreten auf der World Tour den zweiten Sieg.

Spät gestartet

„Es ärgert mich, dass ich gegen Lee zu spät in den Kampf gefunden habe. Erst am Schluss habe ich so gekämpft, wie ich mir das vorgenommen hatte. Andererseits: Mit dem zweiten Platz kann ich aber gut leben. Vor drei Jahren bin ich mit null Zählern in die Olympia-Qualifikation gestartet. Jetzt habe ich auf Anhieb wichtige 350 Zähler", sagte Borchashvili nach getaner Arbeit.

ÖJV-Headcoach Yvonne Bönisch resümierte: „Lee war bis vor ein paar Wochen ein unbeschriebenes Blatt. Aber jetzt muss man ihn für die WM im Oktober auf der Rechnung haben. Shamil hat sich ein bisschen schwer getan,er ist leider schnell in Rückstand geraten. Die Niederlage geht in Ordnung, aber unschlagbar ist auch Lee nicht. Beim nächsten Mal kann Shamil den Spieß sicher umdrehen."