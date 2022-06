40 Jahre Schande: Als Österreich und Deutschland die Welt empörten

Beim Nostalgietreff anlässlich „40 Jahre nach Córdoba“ war Hans Krankl im Juni 2018 am Mikrofon seiner Band Monti Beton im Wiener Metropol in Gegenwart seiner einstigen Erfolgskameraden in Hochform. Wie seinerzeit beim 3:2 gegen Deutschland.

Am Samstag ist wieder so ein 40. Jahrestag mit fußballhistorischer Bedeutung. Doch niemand ist deshalb an einem Wiedersehensabend interessiert. Ging doch der 25. Juni 1982 als Schande von Gijón in die Sport-Annalen ein.