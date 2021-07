Judo-Medaillengewinner Borchashvili: "Österreich hat mir viel gegeben"

Nach der Siegerehrung war es dann um Shamil Borchashvili geschehen. Als er die Bronzemedaille um den Hals hatte, als die ganze Anspannung von ihm abfiel und ihm richtig bewusst wurde, was er da in Tokio geleistet hatte, verlor der österreichische Judoka die Fassung. Shamil Borchashvili rang im ORF-Interview nach Worten, er kämpfte mit den Tränen und wusste nicht so recht, wie ihm wirklich geschah. „Ich kann das nicht realisieren. Das ist unglaublich.“

Auf der Judo-Matte hatte den 25-Jährigen zuvor nichts aus der Bahn werfen können. Da war Borchashvili die Souveränität in Person, hatte sich und seine Gegner im Griff und meisterte in bewundernswerter Manier die vielen Herausforderungen, die Olympia für ihn an diesem Tag bereithielt.