"Never change a winning team" dachte sich Admira-Trainer Buric und ließ die Startelf vom 1:0 gegen Ried erneut beginnen. Goldtorschütze Starkl war also nur Joker. Nichts verändern wollte WAC-Trainer Pfeifenberger an der größten Stärke der Kärntner – den Standardsituationen. Wie beim 2:1 gegen Rapid zog auch gegen die Südstädter der Kärntner Einserschmäh.

Allerdings unter Mithilfe von Admira-Goalie Leitner. Nach einem abgewehrten Eckball zog Michael Sollbauer aus 33 Metern ab. Der Aufsitzer flutschte unter Leitner zum 1:0 (15.) ins Netz.

Bundesliga - 24. Runde:

Nach dem ersten Bundesliga-Treffer für Sollbauer waren weitere Tore aus Standardsitutionen naheliegend. Gleich zwei Mal kam Leitgeb freistehend zum Kopfball.

Die Admira hatte zwar mehr Ballbesitz, wurde aber nicht gefährlich. In Minute 54 kassierte die Admira beinahe das erste Gegentor 2017 aus dem Spiel – Orgill scheiterte mit einem Volleyschuss.

Die einzige Chance der Gäste vergab Monschein. Bis zum Auftritt von Sanogo. Nur Sekunden nach seiner Einwechslung verursachte der WAC-Flügel gegen Grozurek einen Elfmeter. Christoph Knasmüllner verwertete cool – 1:1 (82.). Damit haben beide Teams die Chance vergeben, mit einem Sieg an den fünftplatzierten Rapidlern vorbeizuziehen.

