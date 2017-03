Der 1:0-Erfolg gegen Abstiegskonkurrent St. Pölten könnte unangenehme Folgen für die Mattersburger haben. Denn nach dem Spiel wurde bekannt, dass bei Stefan Maierhofer nach einem Zusammenstoß mit Tormann Riegler der Verdacht auf einen Jochbeinbruch besteht und dem Stürmer daher eine längere Pause droht. Oder muss der 34-Jährige gar wieder seine Gesichstmaske auspacken, mit der er nach einer Verletzung während seiner Zeit bei Rapid stürmte?

Besuch aus Barcelona

Josep Moratalla hat in seinem Leben schon einiges erlebt. Vor etwas mehr als 30 Jahren durfte er im Finale des Meistercups für den FC Barcelona spielen, es war dies aber die denkwürdige Niederlage gegen Steaua Bukarest. Heute ist er 58 Jahre alt und noch immer beim FC Barcelona. Als Nachwuchstrainer arbeitet er und als Scout. In dieser Funktion verschlug es ihn in den Osten Österreichs. Für seinen Arbeitgeber soll er sich am Sonntag die Partie zwischen Rapid und Salzburg anschauen, ein Bekannter verführte ihn am Abend zuvor nach Mattersburg.

Und so machte Señor Moratalla Bekanntschaft mit dem Pappelstadion.

Bundesliga - 24. Runde:

Dort durfte am Samstag nicht nur sein Landsmann Jano nach abgesessener Sperre wieder spielen. Auch Landsmann Ortiz lief von Beginn erstmals als Innenverteidiger auf, weil Novak verletzt war. Ortiz spielte im Zentrum, Rath rückte nach links.

Das Bemerkenswerteste war aber, dass Señor Mortalla nicht das beliebte Mattersburger Spiel sah: Such den Maierhofer. Es gab nicht nur hohe Bälle auf den langen Mittelstürmer. Trainer Baumgartner hatte zuletzt gemeint, dass man spielerisch Luft nach oben habe. Tatsächlich überraschte man St. Pölten mit erfrischendem Flügelspiel über Röcher und Atanga. Weil aber der letzte Pass nicht genau gespielt wurde und St. Pölten im Zentrum sehr gut stand, blieb es vorerst beim 0:0. Auch weil St. Pölten nach vorne bemüht, aber harmlos war.

Nach der Pause war Mattersburg dem Tor näher. Michael Perlak durfte ungehindert quer durchs Mittelfeld laufen, sein Weitschuss sprang aber von der Innenstange zurück ins Feld (50.). Und bei einem Lupfer von Atanga reagierte Riegler hervorragend. Josep Moratalla sah aber doch noch ein Tor – und das Marke Mattersburg. Hoher Ball auf Maierhofer, der ihn abtropfen ließ und von Fran verwertet wurde (72.). Der Spanier war kurz davor ins Spiel gekommen.

Tabelle: