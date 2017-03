Der letzte Heimsieg von Rapid gegen Salzburg datiert vom 26. April 2014. Damals, beim 2:1, wurde noch im Hanappi-Stadion gespielt.

Fast drei Jahre später wurde in der Krise der Zusammenhalt, der Rapid-Geist und der Heimvorteil beschworen. Attribute, die nach vier sieglosen Partien helfen sollen. Tatsächlich sind 23.200 Fans nach Hütteldorf gekommen – als wäre nicht der Abstiegsplatz näher als ein Europacup-Platz. Zum Vergleich: den Rest der Liga wollten am Samstag 18.100 Zuschauer sehen, insgesamt.

Geholfen hat es aber ebenso wenig wie der beherzte Einsatz und Überlegenheit über den Großteil der Spielzeit. Am Ende siegte ein eiskalter Meister mit 1:0.

Anfangsschwäche

Salzburg hatte den besseren Start und durch einen Freistoß die erste Chance. Lazaro scheiterte an der Mauer (4.). Der schwache Teamspieler fungierte im 4-2-3-1-System als linker Flügel. Mit dem Abschied von Soriano war zur Überraschung von Rapid-Trainer Canadi auch gleich das 4-4-2 Geschichte.

Als Mauer präsentierte sich die Hütteldorfer Defensive auch in der umkämpften Anfangsphase. Mit viel Tempo und Selbstvertrauen nach sieben Siegen in Folge waren die Gäste vorerst Herr im Haus. Erst mit einem Kopfball von Traustason spürten die Hütteldorfer, dass auch nach vorne etwas geht (17.).

Foto: APA/HERBERT NEUBAUER Ganz vorne rackerte Joelinton (statt Kvilitaia) und legte die beste Chance der ersten Hälfte auf. Pavelic zog ab, Walke parierte den zu zentralen Schuss (31.). Das Publikum wurde immer lauter, das Selbstvertrauen stieg, der Druck ebenso. Das Schlüsselduell Schwab – Laimer ging vorerst an den Rapid-Kapitän.

Abschlussschwäche

Nur mit dem Toreschießen hat Rapid massive Probleme – wie vier zu schwache Abschlüsse in den letzten fünf Minuten zeigten. Mit einer Schussbilanz von 11:2 haben andere Teams Spiele vorzeitig entschieden, während Salzburg einen klubeigenen Minusrekord aufstellte.

In dieser Phase hatte Szanto bereits den durch ein Lainer-Foul ausgeschiedenen Traustason ersetzt. Der Isländer verletzte sich am Seitenband im Knie. Schiedsrichter Hameter vergaß ebenso auf die gelbe Karte wie bei einem Foul von Max Hofmann an Lazaro. Ausgleichende Fehlerhaftigkeit.

Auch nach der Pause drückte Rapid – und Salzburg konterte. Schlager schickte Laimer, das Eins-gegen-Eins entschied Goalie Knoflach ganz knapp für sich (54.).

Foto: APA/HERBERT NEUBAUER Als der starke Schaub zur Mitte dribbelte, hatte Canadi die Hände zum Torjubel gehoben. Doch wie so oft fand der Ball nicht das Ziel (65.). Mehr Effizienz bewies der Meister. Nach einem Foul von Max Hofmann an Schlager schritt der bis dahin unauffällige Valon Berisha zum Freistoß. Aus 24 Metern zirkelte der Norweger den Ball ins Kreuzeck – 0:1 (71.).

Der Dauerdruck im Finish blieb (wie zwei Konter über Oberlin) ergebnislos.

