Es war ein Bild mit Seltenheitswert zum Frühjahrsauftakt im österreichischen Fußball. Null Bundesliga-Erfahrung stand beim Spiel zwischen Admira und Altach in der Coaching-Zone.

Was nicht schlimm ist. Erstens ist die heimische Bundesliga kein Sehnsuchtsort für Fachmänner, und zweitens lesen sich die Lebensläufe der beiden Cheftrainer auch ohne Referenz zum rot-weiß-roten Oberhaus durchaus vielversprechend.

Foto: Agentur DIENER/DIENER / Philipp Schalber Der Kroate Damir Buric, der bei der Admira im Winter den beurlaubten Oliver Lederer ersetzte, lernte und lehrte lange Jahre in Deutschland (als Assistent) und bei Hajduk Split; Martin Scherb, der in Altach das schwere Erbe von Damir Canadi antrat, organisierte einst den ersten Aufschwung des SKN St. Pölten in der zweiten Liga.

Viel Brisanz

Dementsprechend viel Brisanz lag am Samstag in der rauen Südstädter Luft. Ein Umstand, der freilich nicht am Zuschauerinteresse abzulesen war – nur 2000 Besucher verzeichnete das Gastspiel des Winterkönigs aus dem Ländle bei den jungen Niederösterreichern.

Verpasst haben die Ferngebliebenen lange Zeit nichts. Die erste halbe Stunde war geprägt von Statik und technischen Unzulänglichkeiten. Auf ihre Kosten kamen nur ausgewiesene Taktik-Liebhaber, die nicht genug davon bekommen können, wenn Defensivreihen verschieben oder offene Räume zugestellt werden.

Foto: APA/HANS PUNZ Zu großen Revolutionen sahen sich die neuen Trainer nicht veranlasst: Die Altacher wie so oft mit Dreier- bzw. Fünferkette und forcierten ihre Außenbahnen, von wo auch deren Führung eingeleitet wurde: Nach einer Flanke riss im Strafraum Pavic den Altacher Zivotic zu Boden – den fälligen Elfmeter (39.) verwertete Ngamaleu. Er soll im Angriff jenes Loch füllen, das der von Red Bull zurückgeholte Oberlin hinterlassen hat. Und der auffällige Kameruner gab sich Mühe.

Die Altacher Führung währte jedoch nur drei Minuten. Admiras Monschein verwertete einen Querschläger sehenswert mit einem Fallrückzieher zum 1:1 (42.).

In der zweiten Halbzeit überließen die Gastgeber über weite Strecken den Altachern den Ball und offenbarten damit die größte Schwäche des Winterkönigs: die Spielgestaltung. Die beste Chance brachte ein Konter der Admira: Starkl vergab den Matchball (81.).