Box-Weltmeister Fury siegt gegen Chisora ohne Mühe

Der 34-jährige Brite Tyson Fury bezwang am Samstagabend in London seinen Landsmann Dereck Chisora durch technischen K.o. Der Ringrichter brach den Kampf in der zehnten Runde ab, nachdem Chisora mit geschwollenem rechten Auge kaum noch Aktionen startete. In einem wenig attraktiven Kampf vor 60.000 Zuschauern im Stadion von Tottenham Hotspur verteidigte der Champion des WBC seinen Titel zum dritten Mal erfolgreich.