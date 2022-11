Grigorjan mit neuem Boxtrainer für seinen bisher erfahrensten Gegner

Unterstützung bekommt Grigorjan (5 Siege und 1 Niederlage) seit Oktober offiziell von einem ebenfalls überaus erfahrenen Mann: Boxtrainer Maurice Weber.

"Er war selbst ein sehr guter Boxer und trainiert seit Jahren Felix Sturm, einen der besten deutschen Boxer. Es freut mich sehr, dass uns eine Kooperation mit Maurice "Mo" Weber gelungen ist und er sein enormes Fachwissen nun mit mir teilt", sagt Grigorjan.

Team Felix Sturm

2003 wurde Felix Sturm, einer der bekanntesten deutschen Boxer, erstmals WBO-Weltmeister im Mittelgewicht. In den folgenden Jahren gewann er vier weitere Weltmeistergürtel. In seiner Ecke stand Coach Maurice Weber, der neue Boxtrainer von Howig Grigorjan.

"Was mich am Sturm Gym in Deutschland überzeugt hat, ist die Professionalität und der Einsatz von "Mo". Wir arbeiten täglich an unseren Schwerpunkten, und er schafft es immer, die letzten Prozente aus mir rauszuholen."