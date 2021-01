Benjamin Maier: Der neue King of Austrobob

Am vergangenen Wochenende erlebte der Austrobob nun ein furioses Revival in den internationalen Charts: Gleich mit drei Medaillen kehrte die kleine österreichische Abordnung von der EM in Winterberg zurück. Katrin Beierl (27) holte im Zweierbewerb Bronze, Benjamin Maier (26) pilotierte erst den kleinen Schlitten auf den dritten Platz, um dann am Sonntag im Viererbob mit Silber eine glänzende EM perfekt zu machen. „Dass es so aufgeht, sprengt all unsere Erwartungen“, sagt Nationaltrainer Wolfgang Stampfer.