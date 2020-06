Als der Austro-Bob noch zum guten Ton gehörte

Selbstverständlich freut Ingo Appelt das Attribut "King of Bob", aber in gleichem Maße stört ihn auch der Fokus auf seine Person. Wer an den österreichischen Gold-Bob von Albertville 1992 denkt, dem fällt sofort der Name Ingo Appelt ein, doch kaum wer kennt die starken Männer hinter dem Lenker. Jene drei Herren, die den rot-weiß-roten Bob erst zu Gold schoben. Deshalb bittet Appelt auch nur mit seiner Crew zum Interview-Termin. "Ich habe das immer als fehlende Wertschätzung gegenüber meinem Team empfunden, dass Gerhard, Thomas und Harald oft nicht erwähnt wurden", erklärt Appelt, "wir haben uns in jeder Hinsicht ergänzt, jeder hatte seine 25 Prozent Anteil an der Goldmedaille", sagt Thomas Schroll.



Es war eine Sternstunde für den österreichischen Sport - das erste und bisher einzige Bob-Gold - und eine Zentimeter-Angelegenheit. Nach den vier Läufen lagen die vier Österreicher zwei Hundertstelsekunden voran, umgerechnet 28,5 Zentimeter.