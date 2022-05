Basketball: BC Vienna und Gmunden stehen vor dem Finaleinzug

BC Vienna und die Swans Gmunden machten in der Männer-Basketball-Superliga den nächsten Schritt in Richtung Finale. Die Wiener ließen UBSC Graz auch in der Steiermark beim 84:63 keine Chance und stellten damit am Mittwoch in der „best-of-five“-Serie des Halbfinales auf 2:0. Ebenfalls diesen Vorsprung erarbeiteten sich die Oberösterreicher mit einem 107:90 bei den Oberwart Gunners. Beide unterlegenen Teams stehen am Samstag in den dritten Partien schon unter Zugzwang.

Der Titelfavorit aus Wien stellte seine Vormachtstellung von Beginn an unter Beweis. Nach dem ersten Viertel stand eine 26:8-Führung zu Buche. Den Grazern gelang in der Folge zumindest noch Schadensbegrenzung, die Niederlage konnte niedriger gehalten werden als noch beim 113:72 zum Auftakt. Dass die Steirer am Samstag (17.30 Uhr) in Wien noch einmal Spannung in die Serie bringen können, ist nicht zu erwarten.