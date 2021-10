Körbe nur noch für Geimpfte: Basketball-Liga setzt auf Impfpflicht

Die Dukes Klosterneuburg, Wels sowie Vienna (zuvor in der 1. Runde der Qualifikation zum FIBA Europe Cup) treten im bereits laufenden Alpe Adria Cup an.

Das fünfte Team auf der europäischen Bühne war Gmunden. Die Swans standen in der 2. Runde der Qualifikation zum FIBA Europe Cup.

Wiesmann vermerkte positiv, dass die BSL-Vereine verstärkt international spielen. Als Neuerung auf heimischer Ebene kündigte er die Kür des „Talent of the Month“ in der neuen Saison an.

Sky wird wieder bis zu 48 Spiele live übertragen. Wie zuletzt zeigt ORF Sport+ 15 ausgewählte Begegnungen live.