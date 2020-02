Aufreger Sport-Millionen: Fördersystem sorgt für harte Kritik

Da wird weder nach wirtschaftlichen Kriterien gemessen, noch werden Leistung und Struktur in irgendeiner Form abgebildet und in die Fördersummen eingearbeitet. Es fehlt in den Ämtern ganz offensichtlich an erfahrenen Managern mit Format, die sich der Bedeutung ihrer Entscheidungen und deren Konsequenzen bewusst sind.

Was meinen Sie damit?

Das Verteilen der Fördergelder birgt ein hohes Maß an Verantwortung und beeinflusst die Zukunft der nächsten Generationen ganz entscheidend. Ich muss als Fördergeber mir jeden Tag die Fragen stellen: „Wo entwickelt sich der Sportmarkt hin? Wo hole ich die jungen BürgerInnen ab? Was wollen Mädchen und Jungs in einem Jahr oder zehn Jahren? Wie passt mein Österreich-Blickwinkel in das Europa-Bild, aber auch in weiterer Folge in das Weltbild des Sports?“. Weder unterliegen wir der Methodik von geschützten Werkstätten, noch hört die Welt hinter den Staatsgrenzen auf.