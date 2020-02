Auf der Suche nach den Sport-Millionen

Die Mittel für die Sportförderung durch den Bund stiegen von rund 46,9 Millionen Euro im Jahr 2000 auf rund 118,7 Millionen Euro im Jahr 2017 an. Transparenz bei der Verteilung der Gelder, parteipolitischer Einfluss, Zusammenstellung der Gremien – ein steter Anlass für Kritik. Seitens des Rechnungshofes im Vorjahr und jüngst seitens der NEOS.

In seiner Funktion als Sportminister bekam Vizekanzler Werner Kogler am Freitag eine parlamentarische Anfrage: „Mangelhafte Umsetzung des Bundes-Sportförderungsgesetzes 2017“. NEOS-Abgeordneter Yannick Shetty nimmt sich darin vor allem der Ära von Heinz-Christian Strache als Sportminister an, will Ab- und Nachrechnungen meist seit 2017. In diesem Jahr flossen nach dem Bundes-Sportförderungsgesetz (BSFG) 36 Millionen Euro in den Sport, 82,7 Millionen nach dem Glücksspielgesetz (GSpG).

Die Eckpunkte der Kritik und der Fragen, die seit Jahren immer wieder zur Sportförderung gestellt werden:

Warum gibt es keine Frauen in den Entscheidungsgremien?

Im Rechnungshofbericht zur Sportförderung aus dem Vorjahr wird bemängelt, dass es in der Bundes Sport GmbH BSG keine Frau gibt, weder in der Geschäftsführung, noch im Aufsichtsrat, noch in den Kommissionen. Stimmt das? Für die leitenden Funktionen trifft dies zu. Die Kritik von Shetty zielt darauf hin, dass „im Sportbereich das Regierungsprogramm sogar einen Frauenanteil von 50 Prozent fordert und zwar genau in jenen Gremien, die über die Sportförderung des Bundes entscheiden“.