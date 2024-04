Historisch: Wiener Marathon-Wochenende brachte doch einen Rekord

Der 41. Vienna City Marathon hat doch einen Rekord gebracht. Zwar keine neue Bestzeit auf der 42,195-km-Strecke, keine neue Anmelde-Höchstzahl, aber eine neue Messlatte an Finishern . Insgesamt 37.633 Läufer erreichten am Wochenende in den diversen Bewerben das Ziel, womit die bisherige Topzahl aus dem Jahr 2017 um gleich 1.279 Personen überboten wurde.

Nächstes Jahr soll nach den Vorstellungen der Geschäftsführer Dominik Konrad und Kathrin Widu auch der Melderekord fallen." Am Sonntag sind wir sehr am Limit", sprach Widu am Montag bei einem Medientermin den Haupttag mit Marathon und Halbmarathon an. "Aber am Samstag haben wir Potenzial." Dafür sorgt der neue, wie die längeren Strecken genau vermessene 5-km-Lauf um die Wiener Ringstraße, in dem diesmal 2.790 Läufer und Läuferinnen die Ziellinie passiert haben. Wird dieser Bewerb noch besser angenommen, sollte der Melderekord nächstes Jahr fallen. Dieser stammt aus 2017 mit 42.766 Anmeldungen. 2015 waren es 42.742, heuer gab es mit 42.625 die drittbeste Marke.