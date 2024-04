Diese Personen waren die Hauptdarsteller beim 41. Wien-Marathon

Der Äthiopier setzte sich etwa bei Kilometer 30 von der Konkurrenz ab und lief scheinbar locker zum Sieg . In 2:06:35 verfehlte er den Streckenrekord des Kenianers Samuel Mailu klar, der im Vorjahr 2:05:08 gelaufen war. Regasa lief seinen ersten Marathon in Wien , die Stadt jedoch kannte er: Im Jahr 2019 war er einer der Pacemaker für den Kenianer Eliud Kipchoge gewesen, der damals bei einem nicht offiziellen Marathon unter 2 Stunden blieb.

Die beiden lieferten einander ein Duell um den Titel des besten Österreichers. In der Hauptallee musste ÖLV-Rekordhalter (2:10:06) Herzog seinen Kontrahenten ziehen lassen, Bauernfeind („Es war alles perfekt!“) kam in 2:14:19 als 15. und drittbester Europäer ins Ziel. Herzog belegte in 2:15:29 Platz 19 und sagte nach nicht idealer Vorbereitung zufrieden über sich selbst: „Ich kann mich mit heute wieder Marathonläufer nennen.“

Im Ziel sank die 34-Jährige auf die Knie zum Gebet, dann brach sie in Tränen aus. Nazret Weldu gewann bei den Frauen in 2:24:08 und holte den ersten VCM-Sieg für eine Frau aus Eritrea. Weldu gewann ebenso wie Regasa mit großem Vorsprung, die zweitplatzierte Kenianerin Faith Chepkoech lag 2:14 Minuten zurück.

Julia Mayer

Die 31-Jährige schickte Herzerln ins Publikum und überquerte mit einem Freudenschrei die Ziellinie, obwohl sie in 2:31:25 Stunden fast fünf Minuten über ihrem in Valencia gelaufenen Rekord blieb. „Ich bin sehr zufrieden und irrsinnig stolz auf meinen Körper und vor allem auf meinen Kopf“, sagte sie. Das Ziel sei gewesen, mit der europäischen Spitze im Feld mitzuhalten, das ist als zweitbeste Europäerin gelungen. „Ich bin hormonell wieder mit meiner Periode gelaufen. Da habe ich gewusst, das wird eine zache Partie.“ Tatsächlich quälten sie die letzten zwei, drei Kilometer Bauchkrämpfe. Positiv sei allerdings: „Im August, wenn es zu hundert Prozent zählt, wird es hormonell genau passen.“ Dann geht es in Paris in den Olympia-Marathon.