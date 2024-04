Stille Sieger beim Wien-Marathon: Von der MA 48 bis Eddy aus Guatemala

Dabei ist eigentlich grausig, was die Marathonläufer alles auf ihrem Weg ins Glück auf der Straße „liegen“ lassen.

Wenn man es genau nehmen will, dann waren sie etwas schneller als Chala Regasa . Als der Äthiopier knapp nach elf Uhr beim Rathausplatz als Sieger das Ziel passierte, war die Wagramer Straße drüben in Kaisermühlen, wo Regasa und fast 40.000 um 9 Uhr gestartet waren, picobello sauber.

„Siegerkehrung“

Doch die 150 Mitarbeiter der Magistratsabteilung 48 liefen beim 41. Vienna City Marathon zur Höchstform auf. In ihrer knallorangen Arbeitsbekleidung räumten sie bis zum Abend rund 36 Tonnen Müll weg.

Selten passte ein Wortspiel der MA 48 – „Siegerkehrung“ – besser als am Sonntag. Auch die Absperrungen, die noch in der Früh in der Wagramer Straße den Startbereich markierten, waren dank vieler Helfer einer Privatfirma schneller wieder auf den Klein-Lkw als die beiden besten Österreicher beim Burgtheater.