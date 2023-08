100-Meter-Sprint: Noah Lyles ist der schnellste Mann der Welt

Kopf an Kopf liefen sie über die Ziellinie. Einige Sekunden wussten die Athleten nicht, wer der neue Champion ist. Dann riss Noah Lyles die Arme in die Höhe. Der US-Amerikaner gewann bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Budapest den Sprint über die 100 Meter in 9,83 Sekunden und ist damit aktuell der schnellste Mann der Welt.

Silber ging an Letsile Tebogo aus Botswana (9,86), die Bronzemedaille holte der Brite Zharnel Hughes in 9,88.

Es ist immer eine ganz spezielle Stimmung bei einem 100-Meter-Finale, auch wenn diesmal aufgrund des ungarischen Nationalfeiertags noch bei Tageslicht gelaufen wurde. "Sprinter sind wie Tiger im Käfig", sagte etwa Österreichs 100-Meter-Läufer Markus Fuchs. "Irgendwann lässt man sie raus." Einzeln werden die Finalisten mit viel Trara vorgestellt, dann wird es ganz still im Stadion und sie werden losgelassen.

"Ich musste immer kämpfen"

Der Schnellste war Lyles. 2019 und 2022 holte er Gold über die 200 Meter. Nun krönte der 26-Jährige seine Karriere mit dem 100-Meter-Titel. Schon vor der WM strotzte er vor Selbstvertrauen – und er hat sich selbst bestätigt. Einst kämpfte der in Florida geborene US-Amerikaner mit Depressionen, in seiner Jugend wurde ADHS und Asthma diagnostiziert. „Ich habe mein ganzes Leben lang kämpfen müssen“, sagte er einmal.

Seine bisherige Bestzeit über 100 Meter lag bei 9,86 Sekunden, gelaufen vor vier Jahren in Schanghai. „Ich bin aber hier um eine Zeit von 9,65 zu laufen“, hatte er angekündigt. Dieses optimistische Vorhaben ist ihm nicht ganz aufgegangen.

Olympiasieger früh out

Nichts mitzureden hatte wie zu erwarten Olympiasieger Marcell Jacobs. Der 28-jährige Italiener ist auf der Suche nach seiner Form, in Budapest schied er bereits im Halbfinale aus.