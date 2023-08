Bizarrer Abend für die Niederlande: Zwei fliegende Holländerinnen

Am Ende eines ebenso bizarren wie traurigen WM-Abends in Budapest für zwei niederländische Leichtathletinnen hatte 400-Meter-Star Femke Bol Tränen in den Augen. Die dreifache Europameisterin von München war in der Mixed-Staffel im Zielsprint um Gold gegen die Amerikanerin Alexis Holmes zu Fall gekommen.

Als Dritte rettete sie sich über die Ziellinie, doch auch aus Bronze wurde nichts. Bol hatte den Staffelstab verloren, die Niederlande wurden disqualifiziert.